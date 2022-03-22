حياة كريمة: دعم طبي متكامل للمواطنين بالتعاون مع «الصحة»

قالت الدكتورة ندى الدمياطي، رئيس القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة تهدف للوصول إلى المريض دون أن يبحث عن علاجه، لافتة إلى أن المبادرة لديها منسقين بفرق طبية في المحافظات؛ بدءا بشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة «PLP»، والآن أصبح يتضمن المتطوعين من كل المحافظات وخاصة في المجال الطبي من أطباء وصيادلة ومساعدين وأطقم تمريض.

حياة كريمة: لدينا متطوعين من كل المحافظات

وأوضحت «الدمياطي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الجانب الطبي من أهم الجوانب في حياة كريمة، خاصة وأن الخدمات الطبية تمس الجانب المعنوي والنفسي للمواطن المستحق للدعم بشكل كبير، بالإضافة لتوفير الدعم الطبي مجانا وحتى مكان سكنه الذي كان يصعب الوصول إليه من قبل.

وأشارت «الدمياطي» إلى أن الطبيب وقته محدود ولكن المتطوعين من الأطباء في حياة كريمة يقدمون أوقاتهم دون مقابل مادي وبكل حب وتقدير لمساعدة المواطنين، موضحة أن المبادرة تقدم حملات توعوية مكثفة وخاصة وقت جائحة كورونا، بالإضافة للقوافل الطبية والعمليات والخدمات العلاجية بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.

رصد الاحتياجات الطبية للمواطنين

وأضافت «الدمياطي»، أن المبادرة تعمل من خلال فرق ميدانية ترصد الاحتياجات الطبية للمواطنين ويتولى الفريق الطبي المتابعة بالتنسيق مع المؤسسات الخيرية والصحية لتوفير الدعم اللازم، لافتة إلى أن مبادرة حياة كريمة توفر المكان المناسب لتلقي العلاج للمريض حتى لو كان خارج محافظته أو بعيدا عن محل سكنه.

وأكدت رئيس القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، استجابتها لحالة إنسانية لسيدة بحاجة لعمليات جراحية في محافظة الإسكندرية كان أعلن عنها برنامج «صالة التحرير» لافتة إلى أن المبادرة تتولى علاجها ويتم توجيه الفرق المتخصصة لتلبية احتياجاتها بشكل فوري.