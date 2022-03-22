مستشار رئيس الجمهورية يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بدمياط

تابع الفريق محمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة»، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يجري تنفيذها في محافظة دمياط، والمدرج بها تطوير 28 قرية، بإجمالي 219 تابعاً بمركز كفر سعد، وذلك خلال المؤتمر الذي ترأسه اليوم الثلاثاء، للوقوف على آخر المستجدات بكل قطاع ونسب التنفيذ، بحضور واسع لممثلي الوزارات والهيئات المعنية وقيادات محافظة دمياط وممثلي الأجهزة التنفيذية.

دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لدمياط

استهلت محافظ دمياط اللقاء بالترحيب بالفريق حجازي، وممثلي الوزارات والهيئات المعنية، كما نقلت تحيات وتقدير شعب المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدةً أن دمياط قد نالت دعماً كبيراً من القيادة السياسية، حيث شهدت مشروعات ضخمة خلال الآونة الأخيرة، جاء أهمها مدينة دمياط للأثاث، كما أشادت بما يستهدفه المشروع القومي العملاق، الذي أطلقه رئيس الجمهورية لتغطية الريف المصري بكافة الخدمات، فى مبادرة غير مسبوقة تعكس اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين في كافة المناطق.

كما وجهت محافظ دمياط الشكر إلى الفريق حجازي، لحرصه على زيارة المحافظة، والوقوف على معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة، ومناقشة كافة المعوقات ووضع حلول لتخطيها.

من جانبه، وجه مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة»، الشكر إلى محافظ دمياط وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، كما أكد أن الدولة تسعى إلى الإسراع بالخطوات التنفيذية بمشروعات المبادرة، التى يتم تنفيذها من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، والهيئة القومية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً أنه يتم متابعة الموقف أولاً بأول، لاستكمال محاور هذا المشروع القومي العملاق.

الانتهاء من أعمال الصرف الصحي في 13 قرية

وشهد المؤتمر استعراضا شاملا للمشروعات المختلفة بكافة القطاعات، ونسب التنفيذ بها، حيث بدأ العرض بشرح موقف مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، التى يجري تنفيذها من خلال الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك فيما يخص المحطات والشبكات و الوصلات المنزلية، حيث تم الانتهاء من تلك الأعمال بعدد 13 قرية، ويجري العمل في باقى القرى، تلا ذلك عرض موقف مشروعات مد شبكات الغاز وخطوط الاتصالات وتطوير مكاتب البريد، وإنشاء محطات لتقوية شبكات المحمول.

121 مشروعاً يجري تنفيذها

قدم جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضاً تضمن موقف 121 مشروعاً يقوم الجهاز بتنفيذها في قطاعات مختلفة، حيث بدأ العرض باستعراض مشروعات القطاع الصحي، ويتضمن 20 مشروعاً لإنشاء ورفع كفاءة الوحدات الصحية، يجري العمل في عدد 13 مشروعاً منها، هذا إلى جانب موقف إنشاء ورفع كفاءة 13 نقطة إسعاف.

وتضمن المؤتمر عرض مشروعات الكهرباء، وموقف 26 مشروعاً بقطاع الشباب والرياضة، التي تتضمن إنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب، وكذا مشروع سكن كريم بتفتيش ثاني، وأيضاً قطاع التضامن الاجتماعي الذي يضم مشروعات لرفع كفاءة وإنشاء وحدات اجتماعية، وفيما يخص مشروعات تأهيل وإنشاء الكباري، التي تتم من خلال الجهاز أيضاً بإجمالي 11مشروعاً، فقد تم الانتهاء من تأهيل 9 كباري، كما تم استعراض موقف إنشاء مجمعات خدمات حكومية و زراعية بعدد 12 مجمعاً لكل قطاع منها، ومشروعات الطرق.

أما بالنسبة لقطاع الموارد المائية والري، فيستهدف تأهيل وتبطين 17 ترعة، بطول 105 كيلومترات، كما تم عرض الموقف التنفيذي لمشروعات الغاز والاتصالات والأبنية التعليمية، التي تشمل 72 مشروعاً، وذلك بإنشاء 30 مدرسة، بإجمالي 371 فصلاً، تم الانتهاء من 20 مشروعاً منها، ويجري العمل بعدد 10مدارس، هذا إلى جانب صيانة 42 مدرسة.

وأخيراً استعراض موقف قطاعات تطوير نقاط الشرطة والسجل المدني والسكك الحديدية، وتضمن المؤتمر عرض كافة المعوقات التي تعرقل استكمال بعض المشروعات وذلك بكل قطاع، حيث تم مناقشة آليات تذليلها، ووضع حلول لجميع المشكلات، لنهو تلك المشروعات وفقاً للجداول والخطط الزمنية المحددة.