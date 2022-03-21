بريد الوطن .. بدل فاقد (قصة قصيرة)

قبل أن يخرج لاستخراج بدل فاقد لبطاقته الشخصية التى فقدها أثناء زيارته لخطيبته، دار حديث طويل مع أمه حول خطوبته التى تعدت الثلاث سنوات ولم يستطع فعل أى شىء، فراتبه لا يكفى لشراء مستلزمات الزواج، فصب غضبه على أمه، وكأنها السبب فى عجزه عن إتمام ما يريده، بل حمّلها همومه وأحزانه وضغوطات الحياة وقسوة الواقع، وأنها لا بد أن تساعده وتترك له الشقة ليتزوج فيها، وتذهب لتعيش فى غرفة صغيرة جداً سوف يستأجرها لها، فى النهاية وافقت الأم على مضض من أجل سعادته، تركها والدموع فى عينيها، وفوجئ وهو أمام مبنى الأحوال الشخصية أن اليوم عطلة رسمية ولا بد من الرجوع فى يوم آخر، فقرر أن يستمتع بيومه ويذهب ليبشر خطيبته بخبر الشقة، ولكنها حزنت لتصرفه القاسى تجاه أمه وأنها لا تستحق ذلك بعد تضحياتها طوال عمرها بعد وفاة أبيه، فذهبت معه لتعتذر لأمه، وأنها تريد أن تعيش معها وتسعد بها، فهى لا تفكر بهذه الطريقة أن تبنى سعادتها على حساب الآخرين، وفى أثناء حديثها معه تذكرت أنها عثرت على بطاقته الشخصية التى سقطت منه دون أن يشعر، وقالت له: ليس كل ما تفقده من أشياء غالية عليك سوف تستطيع أن تحصل على بدل فاقد له، فما حدث مع أمك عقوق سوف تُحاسب عليه، فهى نور حياتك وظلك الذى يمنعك من السقوط، اغرورقت عيناه بالدموع وذهب لمصالحة أمه مع خطيبته نادماً على ما فعله، لكن يبدو أن الوقت قد فات أوانه فقد فارقت الحياة وهى نائمة فى فراشها نتيجة أزمة قلبية.

عصام كرم الطوخى- كاتب ومؤلف

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