3 ملايين جنيه حصيلة مزاد «الخدمات الحكومية» لبيع مصادرات الجمارك

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عن حصيلة بيع جلسة المزاد العلني يوم الثلاثاء 15 مارس الحالي بقيمة إجمالية تخطت حاجز 3 ملايين جنيه بعد بيع 22 لوط سيارات من إجمالي 54 لوط مملوكة لجمارك السيار بالقاهرة التابعة لمصلحة الجمارك المصرية.

حصيلة بيع جلسة المزاد العلني

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت عن حصيلة بيع جلسة المزاد العلني التي عقدتها بقاعة النادي المصري القاهرة بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط بمحافظة القاهرة بعد إجراء المزاد على 54 لوط سيارات وميكروباصات ولوط مواتير لطرازات وماركات متعددة من مصادرات مصلحة الجمارك المصرية تتنوع بين سيارات مرسيدس وبي واي دي ولوجان وفيات وشاهين وهيواندي وشيفورلية وجيب شروكي ونيسان ودوجان وميتسوبيشي وعدد كبير من المواتير.

بيع 22 لوط سيارات بـ 3 ملايين جنيه

وأوضحت الخدمات الحكومية أنه تم إجراء المزاد العلني والبيع النهائي لنحو 22 لوط سيارات بقيمة إجمالية بلغت نحو 3 ملايين و126 ألف و220 جنيه وتابعت «الخدمات الحكومية» عبر موقعها الرسمي على الإنترنت على عدم بيع 30 لوط سيارات بالمزاد لعدم وجود عطاء يكفي لتلك اللوطات، لتتختم جلسة مزاد اليوم الموافق 15 مارس الحالي ببيع 22 لوط سيارات فقط في نهاية فعاليات المزاد.

وأكدت «الخدمات الحكومية» التابعة لوزارة المالية أن جرى التأكيد على الفائزون بجلسة مزاد اليوم الثلاثاء على ضرورة دفع 30% من قيمة المزاد العلني اليوم على أن تستكمل باقي قيمة الـ 70% من القيمة قبل نهاية مارس الحالي طبقاً لقوانين المزادت والمناقصات الي تنفذها الهيئة.