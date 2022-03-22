«متحدث الري»: إنشاء 450 محطة خلط وسيط لتوصيل المياه للترع المتعبة

قال محمد غنيم، المتحدث باسم وزارة الري، اليوم، إن مصر تعمل على الاستفادة من المياه في ظل مواجهة شح مائي واحتياجات مائية عالية، لافتا إلى أن موارد مصر المتاحة 60 مليار متر مكعب والاحتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب، مبينا أن نصيب الفرد 570 مترا مكعبا وهذا أقل من النصيب العالمي 1000 متر مكعب.

لا يوجد رفاهية الإسراف في المياه بمصر

وأضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، أن كمية المياه محدودة لذا لا يوجد رفاهية الإسراف في المياه، مبينا أن ترشيد المياه يتم عن طريق المواطنين والحكومة من خلال استخدامها في المهام الضرورية ووجود إحساس بأهمية المياه، بجانب وجود حملات توعوية ضخمة تتحدث عن أنظمة الري الحديث، والتوقف عن استخدام الري بالغمر واستخدام الري بالرش أو التنقيط لتخفيف استخدام المياه، موضحا أن زيادة نسبة المياه يؤدي إلى وقوع أذى وضرر على الزرع.

افتتاح أكبر محطة لمعالجة المياه

وأوضح المتحدث باسم وزارة الري، أن وزارة الري أنشأت 450 محطة خلط وسيط تعمل على توصيل المياه للترع المتعبة وهذا كان له دور كبير في عدم قلة المياه بعدة محافظات من بينها الفيوم، مؤكدا أن الدولة افتتحت أكبر محطة لمعالجة المياه بطاقة تصل إلى 5.6 مليون متر مكعب يوميا ومسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتبارها أكبر محطة تحلية مياه ويتم بناء محطة مشابهة في غرب الدلتا بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميا، وتنتهي بعد سنة من الآن وتكون أكبر من محطة بحر البقر.