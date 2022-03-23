خبيرة اقتصادية: المواطن يقدر يحصل على قرض قصير الأجل ويشتري شهادة الـ18%

قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية، إن رفع قيمة الفائدة يؤثر على السياحة والتصدير والاستيراد والاستثمارات، لافتة إلى أن أكبر صناديق الإمارات وضعت تمويلات كبيرة في السوق المصري نظرًا لارتفاع قيمة الفائدة وتحرير سعر الصرف.

وأوضحت «الدماطي» خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية « DMC»، أن دول العالم اتجهت لرفع قيمة الفائدة وتحرير سعر الصرف نظرًا لأهميتهما في دعم الاقتصاد، إذ أن هناك سلبيات في زيادة الفائدة على القروض والتي ستؤثر بدورها على مدى نجاح الشركات وتقدمها خاصة في فترة يعاني منها الجميع جراء قلة الطلب بسبب التضخم.

الدماطي: ارتفاع الفائدة يؤثر على الموازنة العامة للدولة

وأشارت «الدماطي» إلى أن ارتفاع الفائدة يؤثر على الموازنة العامة للدولة، لأن الفوائد تمثل جزءًا كبيرا من العجز، حيث أن الدولة تقدر أن المواطن يمر بفترة صعبة لذلك تساعده من خلال طرح منتجات غذائية بأسعار مخفضة، مع تشديد الرقابة على التجار، وضبط محاولات تخزين السلع أو رفع سعرها بصورة مبالغ فيها.

وطالبت «الدماطي» المواطن بترشيد الاستهلاك والإنفاق بشكل عام لأن الوضع الدولي سيء وليس محليًا فقط.

الشهادات المقدمة من البنك الأهلي أو بنك مصر

ونصحت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سهر الدماطي، المواطنين الذين يملكون وديعة أو شهادة، بالحصول على قرض قصير الأجل بضمان الوديعة، ووضع مبلغ القرض في شهادة بـ18% من الشهادات المقدمة من البنك الأهلي أو بنك مصر.