دونيستك: جنود أوكران يغادرون «ماريوبول» متخفين في ملابس نسائية..فيديو

أفاد موقع «روسيا اليوم»، بأن وحدات من عناصر الجيش الأوكراني، حاولت الخروج من مدينة ماريوبول الأوكرانية، التي يحاصرها الجيش الروسي متنكرة في ملابس نسائية، بحسب مسئول عسكري بقوات جمهورية دونيتسك الشعبية.

تخفوا في ملابس نسائية

وقال الرائد أوليغ كوكاريف، قائد كتيبة في قوات جمهورية الدونيستك، إنهم اكتشفوا أثناء خروج المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة، وجود رجال متخفين بملابس نسائية، وبالتحقيق معهم تبين أنهم جنود في الجيش الأوكراني.

وأضاف «كوكاريف»: «أفراد الجيش الأوكراني يحاولون مغادرة ماريوبول المحاصرة، والاختباء في طوابير المدنيين، مرتدين ملابس نسائية».

وأكد المسئول العسكري أن القوات الشعبية تجري عمليات تدقيق أثناء عملية خروج المدنيين، وتقوم بتوقيف المشتبه بهم واستجوابهم وإرسالهم إلى الجهات المختصة.

الحرب تدخل أسبوعها الرابع

ودخلت الحرب الروسية أسبوعها الرابع التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن بلاده عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس، الذين يتعرضون لعمليات إبادة جماعية من قبل القوات الأوكرانية، وكذلك منع عسكرة أوكرانيا من قبل عدة دول غربية، ووقف تمدد نفوذ حلف شمال الأطلسي « الناتو» بالقرب من حدوده.

وشهدت مدينة ماريوبول معارك عنيفة بين قوات الروسية والجيش الأوكراني، وتم محاصرتها مع السماح بممرات آمنة لخروج المدنيين، إلا أنّ القوات التابعة لجمهورية دونيستك، والموالية للجيش الروسي، أعلنت أنهم اكتشفوا وجود بعض عناصر قوات الجيش الأوكراني، تحاول الخروج وسط المدنيين، متنكرين في زي ملابس نسائية، مشيراً إلى أن المشتبه بهم خضعوا لاستجواب وتم إرسالهم إلى الجهات المختصة.

وتعد القوات الشعبية لجمهورية الدونيستك، إحدى القوات الموالية لموسكو، حيث أعلنت انفصالها عن أوكرانيا من طرف واحد عام 2014، وخرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معترفاً باستقلاليتهم عن أوكرانيا في 21 فبراير الماضي، أي قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بثلاثة أيام