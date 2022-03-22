إجلاء 619 شخصا من مدينة ماريوبول إلى جمهورية دونيتسك

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم، حصيلة عمليات إجلاء المواطنين من مدينة ماريوبول، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنها تمكنت من إجلاء أكثر من 600 شخص من المدينة بينهم 134 طفلا، بحسب وكالة «روسيا اليوم».

دونيتسك: إجلاء 619 شخصا من ماريوبول

وقالت السلطات بدونيتسك، بحسب «روسيا اليوم»، إن قواتها تمكنت، خلال الـ24 ساعة الماضية من إجلاء 619 شخصا، من بينهم 134 طفلا، من مدينة ماريوبول التي تواجه حاليا عمليات قصف شديدة، إلى مدينة بيزيمينوي، بمنطقة نوفوازوفسكي.

وأكدت السلطات أن حصيلة الأشخاص الذين أجليوا إلى مدينة بيزيمينوي منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وحتى الآن، تخطى الـ4000 شخص.

الدفاع الروسية: تدمير 137 منشآة عسكرية أوكرانية

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، حصيلة العملية العسكرية الروسية في أوكرانية، موضحة أن قواتها تمكنت من تدمير 137 منشآة عسكرية أوكرانية، ومنظومتي إطلاق صواريخ متعددة، إلى جانب نظام صاروخي مضاد للطائرات.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، بحسب وكالة «روسيا اليوم»، أنها تمكنت أيضا من تدمير 8 مستودعات صواريخ ، و101 مكان تخزين عتاد عسكري، وأن الجيش تعمق ما يقرب من 6 كيلومترات.

وأكدت الوزارة على لسان المتحدث باسمها، أن القوات الروسية تمكنت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من تدمير 3 دبابات و4 قطع مدفعية ميدانية، إلى جانب 4 آليات قتال مشاة.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد جدد طلبه إلى نظيره الروسي من أجل إجراء محادثات جادة بين الطرفين، مشيرا إلى أن كييف وافقت على مناقشة ملفي القرم ودونباس بعد وقف إطلاق النار.

وشنت روسيا عمليتها العسكرية على أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي، من أجل حماية حدودها وأمنها القوميين.