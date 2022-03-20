روسيا تطالب القوميين في ماريوبول بإلقاء السلاح وتوفر ممرا آمنا للخروج

دعت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأحد، من وصفتهم بـ«القوميين» في مدينة ماريوبول الأوكرانية إلى إلقاء السلاح، كما أعلنت عن توفير ممر آمن للخروج منها، وفقاً لنبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

الجيش الروسي يمهل القوات الأوكرانية لإلقاء السلاح

وكان الجيش الروسي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، إمهال القوات الأوكرانية حتى صباح غد الاثنين لتسليم مدينة ماريوبول وطالبها بإلقاء السلاح.

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ25 منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أواخر شهر فبراير الماضي شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد، بالإضافة إلى تحييد أوكرانيا عسكرياً ونزع سلاحها.