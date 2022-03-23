إنشاء محطتين لشحن السيارات الكهربائية في شرم الشيخ بـ400 مليون جنيه

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، إن التحضيرات لقمة المناخ مستمرة في شرم الشيخ، لتصبح واجهة حضارية تليق بحجم هذا الحدث الذي تستضيفه المدينة لأول مرة.

وأوضح أنه جرى عقد اجتماع موسع أمس مع لجنة مشكلة من وزارة النقل وهيئة المواني البرية، والطرق والكباري، وإحدى الشركات المتخصصة في مجال إنشاء محطات شحن السيارات بالكهرباء، مشيرا إلى أن المحافظة بدأت بالفعل في تطبيق منظومة المدينة الخضراء.

400 مليون جنيه

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تخصيص قطعتي أرض بمدينة شرم الشيخ لإقامة محطتين شحن للسيارات بالكهرباء، الأولى تقع في المنطقة الواقعة بين الطريق الأوسط والطريق الدائري بمساحة 100 ألف متر مربع، وتتسع لشحن ما يقرب من 180 سيارة.

وتقع المحطة الثانية في منطقة نبق السياحية على مساحة 20 ألف متر مربع، لشحن 50 سيارة، مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء المحطتين 400 مليون جنيه تقريبا.

استلام محطات الكهرباء في سبتمبر

وأكد اللواء خالد فودة، وضع جدول زمني لاستلام وتشغيل محطتي كهرباء السيارات، حيث تقرر التشغيل التجريبي لهما في سبتمبر المقبل قبل انطلاق قمة المناخ، لافتا إلى أن شركة توزيع الكهرباء ستقوم بعمل محطات كهرباء بالطاقة الشمسية لزيادة قدرة المدينة في إنتاج الطاقة الكهربائية.

وتابع بأن المحافظة تعاقدت على شراء 300 حافلة كهربائيه للعمل في شرم الشيخ خلال فترة المؤتمر، موضحا أن محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في شرم الشيخ مزودة لشحن السيارات بالكهرباء وستكون كل محطات الوقود مجهزة لشحن السيارات بالكهرباء.