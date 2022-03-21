محافظ البحيرة يفتتح رابع معارض «أهلاً رمضان» بكفر الدوار

قام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الاثنين، بافتتاح رابع فروع معرض «أهلاً رمضان»، في نطاق المحافظة، والمقام بمركز ومدينة كفر الدوار، لينضم إلى فروع المعرض التي تم افتتاحها بالفعل في مراكز دمنهور وحوش عيسى وأبو حمص.

يتضمن المعرض، الذي تنظمه الوحدة المحلية، بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية في البحيرة، وبمشاركة كبرى الشركات والسلاسل التجارية، توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم، أمام المواطنين بالأسعار.

تخفيضات على السلع الغذائية تصل إلى 50%

وتوفر معارض «أهلاً رمضان» السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بأسعار أقل عن مثيلاتها بالأسواق، بنسب تتراوح بين 25 و30%، وتصل في بعض المنتجات إلى 50%، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومن المقرر أن يستمر المعرض على مدار شهر رمضان المعظم.

وتفقد محافظ البحيرة أجنحة المعرض، البالغ عددها 19 جناحاً، تتضمن عرض مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والرمضانية والمنظفات، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء، وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك.

فتح 3207 منافذ للسلع الغذائية بمدن وقرى البحيرة

وأضاف «آمنة» أن المحافظة لديها خطة طموحة وبرنامج مكثف للتوسع في فتح منافذ بيع السلع الغذائية، والتي يصل عددها إلى 3207 منافذ بكافة مدن ومراكز وقرى محافظة البحيرة، بالتنسيق مع كافة الجهات، بالإضافة إلى معارض «أهلاً رمضان»، التي يجري افتتاحها، مع قرب حلول الشهر الكريم، لطرح كافة أنواع السلع.

وشهدت محافظة البحيرة، في وقت سابق أمس الأحد، افتتاح فروع معرض «أهلاً رمضان» في مركزي دمنهور وحوش عيسى، وسط إجراءات احترازية مشددة، كما شهدت المعارض إقبالاً كبيراً من المواطنين، الذين توافدوا عليها من عدد من المراكز الأخرى، وذلك بدايةً من الساعات الأولى من افتتاحها.