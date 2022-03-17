افتتاح معرض «أهلا رمضان» بالمنصورة .. وإقبال كبير في اليوم الأول

قال المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، إن معرض «أهلا رمضان» بإستاد المنصورة الرياضي، يوجد به كل ما يحتاجه البيت المصري خلال شهر رمضان داخل المعرض بأسعار مخفضة بنسبة كبيرة، تنفيذا لتوجيهات مشددة من المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث تم تخصيص منافذ بيع داخل المعرض لمعظم السلاسل التجارية والمحلات الكبرى، وسط رقابة مشددة ومتابعة على مدار الساعة من غرفة الدقهلية على جودة وسلامة المنتجات والسلع المعروضة.

افتتاح معرض أهلا رمضان بالمنصورة

جاء ذلك في بيان صحفي خلال افتتاح المعرض اليوم، في إطار خطة الاتحاد العام للغرف التجارية لانطلاق معارض أهلا رمضان، في كافة محافظات الجمهورية، ‏لتوفير السلع الغذائية المختلفة بكافة أنواعها بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة ‏الغلاء استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم‎ .‎

رعب: التأكيد على البيع بأسعار مخفضة

وأضاف رعب، أنه يتم التأكيد على البيع بأسعار مخفضة كثيراً عن الخارج، مؤكداً أنه تم توفير المنافذ للعارضين بالمجان من أجل تخفيض سعر السلع واللحوم وكافة المنتجات للمواطنين، وأن الاتحاد العام للغرف التجارية، شهد توسعا كبيراً في افتتاح معارض "أهلاً رمضان" على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مقدما التهاني للقيادات السياسية والتنفيذية وشعب مصر الأصيل بحلول شهر رمضان المبارك .

وأشار إلي أن المعرض يشمل اللحوم بمختلف أنواعها وياميش رمضان والسلع الأساسية الأخرى مثل الزيت ‏والسكر والأرز وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات كبيرة، وسط إشادة من محافظ الدقهلية وكافة ‏الحاضرين‎ .‎

وشهد المعرض في يومه الأول إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين حرصوا على التوافد لشراء مستلزمات ‏الشهر الكريم، وحضر الافتتاح كل من المحاسب سامى سلطان نائب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، والمهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وعلاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد فوزى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية ورئيس شعبة المخابز، ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة الدقهلية.