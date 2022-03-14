انطلاق معارض «أهلا رمضان» في المحافظات.. كافة المنتجات بأسعار مخفضة

انطلقت معارض أهلاً رمضان في العديد من المحافظات، بينما لا زالت تستعد باقي المحافظات لافتتاحه قريباً، حيث يشهد هذا العام توسعاً كبيراً في افتتاح العديد من الفروع لتوفير السلع الغذائية المختلفة بالإضافة إلى اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين، لمحاربة الغلاء والقضاء على جشع التجار الذين يستغلون موسم شهر رمضان لرفع الأسعار وتحقيق أرباح مالية طائلة من فارق السعر، كما أطلقت مديريات الزراعة عدة معارض في مختلف المحافظات لبيع المنتجات الزراعية بأسعار مخفضة بينها الزيوت والألبان والأرز.

انطلاق معرض منتجات زراعية بالفيوم

في محافظة الفيوم، أطلقت مديرية الزراعة برئاسة الدكتور ربيع محمد مصطفى وكيل الوزارة، معرضًا للمنتجات الزراعية بأسعار مخفضة، ينطلق غدًا الثلاثاء تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، ويستمر لمدة 3 أيام، حيث يحتوي على المشاتل، والنباتات الطبية والعطرية، والزيوت، والتمور، ومنتجات النخيل، ومنتجات الألبان، والأرز، وكل الإنتاج الزراعي.

في سياق متصل، تستعد محافظة الفيوم لافتتاح معارض أهلاً رمضان داخل المدينة والمراكز المختلفة والتي تضم كافة المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك عقب الانتهاء من الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

أسيوط تستعد لإطلاق أهلاً رمضان

وفي أسيوط، تستعد المحافظة، لإطلاق معارض أهلاً رمضان في الغرفة التجارية كما هو معتاد كل عام، حيث يجري ترتيب الاستعدادات النهائية لافتتاح المعرض قريبًا.

افتتاح معرض أهلاً رمضان بدمياط غداً

وكثفت الغرفة التجارية بدمياط، من استعداداتها، لافتتاح معرض «أهلاً رمضان»، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كبيرة تلبي احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، غداً الثلاثاء، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حيث سيقام معرضين الأول بمدينة دمياط بإجمالي 15 باكية، والآخر بمدينة دمياط الجديدة بعدد 50 باكية بتخفيضات تصل إلى 25٪.

القليوبية تستعد لإقامة المعارض

وفي محافظة القليوبية، أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، التنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة، لإقامة معارض أهلاً رمضان في جميع مراكز ومدن المحافظة استعداداً للشهر الكريم بدءاً من الأسبوع الجاري لتوفير كافة السلع الغذائية والأساسية لجميع المواطنين بأسعار مخفضة، ومكافحة غلاء الأسعار، والعمل على ضخ كميات إضافية من كافة السلع بالمنافذ والأسواق، لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين طوال شهر رمضان 2022.

وقال المحافظ إنّ المعارض سيتوفر بها كافة مستلزمات شهر رمضان 2022 من الياميش وجميع السلع الرمضانية، والسلع الأساسية، والمواد الغذائية، والتموينية، واللحوم، والدواجن، والأسماك الطازجة والمجمدة، والخضروات والفاكهة، بأسعار مخفضة لمحاربة جشع التجار.

من جانبه قال الدكتور أحمد السقا سكرتير الغرفة التجارية في القليوبية إنه جاري استلام الأماكن التي سيتم إقامة معارض أهلاً رمضان فيها من رؤساء المدن، وجاري الانشاء لافتاً إلى أنّ الهدف من انشاء تلك المعارض في هذا التوقيت هو توفير السلع بسعر المنتج حيث أنّ المعارض سيقوم بالبيع فيها الشركات والمصانع وليس التجار وأيضاً توفير جميع السلع بأنواعها المختلفة مؤكداً أنّ جميع السلع متوفرة.

وأوضح السقا، أنه قبل يوم 15 شعبان سيكون جميع المدن فيها معارض أهلاً رمضان لتوفير كافة السلع قبل الشهر الكريم بالتنسيق مع محافظة القليوبية، ومديرية التموين، ومباحث التموين، والطب البيطري.

معارض ومنافذ وسيارات متنقلة بسوهاج

وقال الدكتور محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، إنّ مديرية التموين تعمل على قدم وساق، لمحاربة احتكار السلع، من خلال حملات متواصلة، حيث تم تدشين مبادرة لتخفيض أسعار السلع واللحوم، وياميش رمضان، بالمشاركة مع الغرفة التجارية، والمنطقة الجنوبية العسكرية، والخدمة الوطنية، وغيرها من منظمات وجمعيات المجتمع المدني.

وأضاف «إبراهيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التواصل مع الغرفة التجارية، والاتفاق على تدشين معرضين بمدينة سوهاج، أحدها بجوار إستاد سوهاج، والآخر أمام مركز سوهاج، إلى جانب إقامة معرض في كل مركز من مراكز المحافظة، بالإضافة إلى أنّ الشركة المصرية ستقوم بعرض السلع في 5 هايبرات خاصة بها، بواقع هايبرين في محافظة سوهاج، و3 في مراكز «طما، وجهينة، وجرجا»، بالإضافة إلى سيارة متنقلة سعة 4 أطنان لحوم، ومجمدات وسلع غذائية.

وأشار «إبراهيم» إلى أنّ المنطقة الجنوبية العسكرية، لديها 23 منفذ في جميع أنحاء المحافظة، كما يوجد مبادرة «أمان» التي لديها 13 منفذا، بالإضافة إلى مشاركة مبادرة «كلنا واحد» ولديها 6 منافذ، بينما يشارك مشروع «جمعيتي» بـ150 فرعًا، إضافة إلى مشاركة مشروع عربيتي بـ«17» فرعا.

وأضاف أنّ جهاز الخدمة الوطنية يشارك في المبادرة بـ9 سيارات متنقلة، إضافة لمشاركة بعض تجار القطاع الخاص من أصحاب الهيبرات، والشوادر.

استعدادات مكثفة لاستقبال رمضان بالدقهلية

وأعلنت محافظة الدقهلية، عن اتخاذ إجراءات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة، وجرى التنسيق مع الغرفة التجارية لإقامة معارض للسلع الرمضانية والسلع الغذائية والتموينية «أهلًا رمضان»، بمشاركة التجار ورجال الأعمال بأسعار مناسبة للمواطنين، لتلبية احتياجاتهم طوال الشهر الكريم تخفيفًا للعبء عن المواطنين البسطاء، كما تم التوجيه لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة لإنهاء تجهيز وإعداد الأماكن التي يتم إقامة هذه المعارض بنطاق وحداتهم المحلية.

انطلاق معرض أهلاً رمضان بالإسماعيلية

وفي محافظة الإسماعيلية، انطلق معرض أهلاً رمضان بأرض المعارض بجوار مركز شباب الشيخ زايد بنطاق حي ثالث الإسماعيلية، حيث يضم المعرض كافة السلع الغذائية، وياميش رمضان، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والخضروات والفاكهة، بأسعار مخفضة تخفيفاً على المواطنين البسطاء.

انطلاق معرض أهلاً رمضان بكفر الشيخ

وفي محافظة كفر الشيخ، انطلق معرض أهلاً رمضان الرئيسي بمدينة كفر الشيخ، فيما يجرى الاستعداد لإطلاق معرضين آخرين بالهناجر غرب مدينة كفر الشيخ، ونادي المعلمين بالحامول، وذلك لبيع المنتجات الغذائية المختلفة وأسعار ياميش رمضان، بأسعار مخفضة.

الأسبوع المقبل.. افتتاح معرض أهلًا رمضان بالسويس

وفي السويس، أكد المحاسب محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، افتتاح معرض «أهلاً رمضان»، بداية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن المعرض سيقام بأرض المعارض في حي السويس، الكائن بأول كورنيش السويس الجديد وأول طريق بور توفيق.