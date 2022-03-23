ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في حملة تموينية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة مجدي الخضر، وبالتنسيق مع مباحث التموين، حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أسمدة زراعية مجهولة المصدر

وأسفرت الحملات عن ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر، و100 عبوة بويات منتهية الصلاحية بمركز كفر الدوار، كما تم تحرير 10 محاضر لمخابز سياحية لعدم الإعلان عن وزن وسعر المخبوزات في مركز إيتاي البارود، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت إدارة تموين مركز شبراخيت، حملة تموينية مكبرة أمس، لضبط الأسعار داخل الأسواق وفرض الرقابة على المحال التجارية ومراقبة الجودة، أسفرت عن ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وتحرير 14 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وعرض منتجات منتهية الصلاحية.

منتجات منتهية الصلاحية بالأسواق

وفي مركز بدر، نفذت إدارة التموين حملة تموينية، أسفرت عن ضبط 5 أطنان سكر تمويني قبل طرحها في السوق السوداء بالبحيرة، كما تم تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعرض منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.