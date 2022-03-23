غلق باب تلقي الطعون على المرشحين لعمادة «التربية النوعية» بطنطا اليوم

تتلقى لجنة اختيار عمداء الكليات بجامعة طنطا، اليوم الأربعاء، الطعون على منصب عميد كلية التربية النوعية، وذلك بعد انتهاء فترة التقديم بأوراق الترشح على المنصب بعد أن أصبح شاغرا.

وقال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم، إنه وفقاً للجدول الزمني بدأت اللجنة في تلقي الطعون من مرشحي عمادة كلية التربية النوعية أمس الثلاثاء وحتى اليوم الأربعاء، ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين الخميس 24 مارس، في حين يتم فحص الملفات وإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين الخميس 31 مارس 2022.

قائمة المرشحين لمنصب عميد التربية النوعية بطنطا

وأوضح رئيس الجامعة، أن اللجنة أعلنت القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية التربية النوعية للأساتذة العاملين بالكلية، وتضم قائمة المتقدمين الدكتور أكرم محمد عبداللطيف نمير ، أستاذ التربية الموسيقية ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رانيا عبده محمود الإمام، أستاذ التربية الفنية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نجلاء فاروق الحلبي، أستاذ الاقتصاد المنزلى ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

شروط شغل منصب عميد التربية النوعية بجامعة طنطا

يذكر أن جامعة طنطا سبق وأعلنت أساسيات شروط التقدم لشغل المنصب، وهي أن يكون المتقدم أستاذاً عاملا بالكلية في تاريخ التقدم للترشيح، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون متولياً أي منصب حزبي وقت التقدم للترشيح وطيلة مدة توليه المنصب، وشهادة اجتياز الدورة التدريبية للتأهيل لشغل الوظيفة.