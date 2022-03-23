لافروف: الغرب يدعم «المتطرفين» في أوكرانيا ويعمل على عزل روسيا دوليا

قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، إنّه يتم العمل على تقويض روسيا دوليا وعزلها تماما، للضغط عليها جرّاء حربها مع أوكرانيا، لافتا إلى أنّ توسع حلف الناتو شرقا يستمر، بصرف النظر عن ما إذا كانت دولة معيّنة عضوا فيه أم لا، بحسب «سكاي نيوز عربية».

لافروف: الغرب يشجيع الحركات المتطرفة في أوكرانيا

وأضاف سيرجي لافروف، في تصريحاته، أنّ الغرب يشجع الحركات القومية المتطرفة في أوكرانيا، واتهم القيادة الأوكرانية بأنّها لم تكترث للنازية الجديدة والعنصرية وتقويض حقوق الروس في أوكرانيا، متابعا: «النازيون الجدد في أوكرانيا عاملوا الروس باحتقار، ووصفوهم بكلمات مهينة، وهذا حديث شخص غير عاقل».

وأكد وزير الخارجية الروسي، على أنّه لا يجوز لدولة أن تضمن أمنها على حساب دولة أخرى، لافتا إلى أنّ هناك سخطا لدى الغرب، يتمثل في حملته المناهضة لروسيا طوال 8 سنوات.