أوكرانيا: 9 ممرات إنسانية لخروج المدنيين من أماكن القصف العنيف

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، اليوم الأربعاء، إنّه جرى الاتفاق على 9 ممرات إنسانية لخروج المدنيين من المدن التي تشهد قصفا عنيفا، وفقا لنبأ عاجل ورد على موقع «سكاي نيوز عربية».

استهداف مخزن الأسلحة قرب كييف

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، قبل قليل، استهداف مخزن أسلحة خارج مدينة ريفني غربي أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة من البحر أمس الثلاثاء، وتدمير قاذفات صواريخ من طراز توشكا في منطقة صناعية شمال كييف.

من جانبها، ذكرت وكالة الاستخبارات العسكرية البريطانية، اليوم الأربعاء، أنّ القوات الروسية لا تزال تحاول الالتفاف حول ميكولايف، للتقدم غربا نحو مدينة أوديسا الأوكرانية.

الحرب الروسية الأوكرانية

وتدخل العملية العسكرية الروسية يومها الـ28، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن حملة عسكرية موسعة على الأراضي الأوكرانية لتحقيق أهداف وضعتها موسكو كأولوية لها.