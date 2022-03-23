طفل يتخلص من حياته شنقا بـ«حزام» في ظروف غامضة بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها، لكشف غموض قيام طفل، عمره 13 عاما، بالتخلص من حياته شنقا بحزام في منزله بإحدى قرى مركز شرطة طوخ.

ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على الجهات المختصة أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث وسؤال أهله لمعرفة ملابسات الواقعة.

طفل يتخلص من حياته

وتلقى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفل عمره 13 عاما مشنوقا في منزله، بقرية طنط الجزيرة، بدائرة المركز.

وأُخطر اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن الطفل يدعى «يوسف ا ع»، 13 عاما، عُثر عليه مشنوقا بحزام في مدخل منزله، وأنه تخلص من حياته دون سبب معلوم، وجار تشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة الأسباب التي دفعته للانتحار.

نقل الجثة للمستشفى

ونُقلت الجثة إلى المستشفى، وحُرر المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة لاتخاذ اللازم وسؤال أهل المتوفى، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض الحادث، وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء تشريح الجثة وطلب تحريات المباحث.

وفي سياق آخر، أمرت جهات التحقيق بمدينة الخصوص بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه في حريق شب في مصنع مستحضرات تجميل بأحد العقارات السكنية بمنطقة الكرادسة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر من المتواجدين بالمصنع.