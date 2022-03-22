انطلاق مبادرة تنمية الأسرة المصرية في مدارس التعليم الفني بالبحيرة

انطلقت أولى فعاليات مبادرة تنمية الأسرة المصرية، اليوم الثلاثاء، بمدارس التعليم الفني في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، في إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالتنسيق بين وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم، بتوجيهات الدكتور محمد حسن عثمان رئيس الوحدة بالمركزية بوزارة التربية والتعليم، وفرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد، مقرر الفرع تنمية الأسرة المصرية.

رفع الوعي وتصحيح الأفكار المغلوطة

وأكدت غادة أنور مصطفى، رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، أن المبادرة تستهدف رفع الوعي وتصحيح الأفكار المغلوطة والارتقاء بالشخصية المصرية، من خلال حملات التوعية للشباب، برعاية الدكتور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، طبقا للخطة الواحدة الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوجيهات الدكتور محمد حسن عثمان رئيس الوحدة بالوزارة، والتي تستهدف مدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة من خلال ست إدارات تعليمية بالمراكز المستهدفة بمبادرة حياة كريمة «دمنهور، كفر الدوار، أبو حمص، حوش عيسى، أبو المطامير، وادي النطرون».

استمرار حملات التوعية في كافة المدارس الفنية

وشهدت إدارة بندر دمنهور حملات التوعية بإشراف عبد الله عمارة مدير عام الإدارة، وتنفيذ هيام الشريف منسق الوحدة في مدارس الثانوية الفندقية المشتركة، والثانوية الميكانيكية بنين، الثانوية الصناعيه بنات، وذلك بحضور مدير تعليم المدارس الفندقية ومجموعة من المتخصصين من شيوخ الأزهر ووعاظ الكنيسة والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأعضاء المجلس القومي للمرأة وقيادات التربية والتعليم، وجاري استكمال حملات التوعية في كافة مدارس التعليم الفني في القرى والمراكز المعنية بمبادرة تنمية الأسرة المصرية بناء على خطة عمل الوحدة.