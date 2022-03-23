حزن بالفيوم بعد وفاة شاب سقط من أعلى سقالة في ليبيا.. «مشافش بنته»

حالة من الحزن يعيشها أهالي قرية منية الحيط التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بعد وفاة شاب من القرية أثناء عمله في النقاشة بدولة ليبيا، وذلك قبل موعد عودته لأسرته ليقضي معهم شهر رمضان المبارك، حيث أعد حقيبة ملابسه وهدايا أسرته، وذهب في آخر يوم حتى ينهي عمله ويقوم بتسليمه، إلا أنّه سقط من علو ليعود لأسرته جثة هامدة، قبل أن يرى ابنته التي تركها جنيناً في رحم والدتها.

شهيد لقمة العيش

وأطلق أهالي محافظة الفيوم، لقب «شهيد لقمة العيش» على الشاب حماد خلف الرجايبة، أحد شباب القرية، الذي سافر إلى ليبيا قبل عامين ونصف، وكان يعمل في النقاشة، حيث كان يستعد للعودة إلى مصر وقضاء شهر رمضان بين أفراد أسرته، وفي حضن طفلته التي تركها جنيناً في رحم والدتها، إلا أنّه توفى أثناء قيامه بعمله في دهان إحدى العقارات السكنية، بعدما سقط من فوق سقالة على علو مرتفع ليسقط جثة هامدة.

كان محبوباً من الجميع

وقال محمد الشاعر أحد أهالي القرية، إنّ «حمّاد» سافر تاركاً زوجته حامل، ولم ير ابنته إلا في الصور ومكالمات الفيديو، موضحاً أنّ الراحل كان محبوبا وسط أصدقائه وأهالي قريته، بسبب أخلاقه الطيبة، واحترامه الشديد، ولكنه توفى أثناء عمله ليصبح شهيد لقمة العيش.

كان يستعد لرؤية ابنته

وأضاف «الشاعر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ «حمّاد» كان يعمل في النقاشة، وكان سيقوم بتسليم العمل حتى يعود لمصر الأسبوع المقبل لقضاء رمضان بين زوجته وطفلته وأسرته، حتى أنّه أعدّ حقيبه سفره وهدايا أحضرها لطفلته الصغيرة، ولكنه سقط من فوق السقالة وهو في عمله وتوفي متأثراً بإصاباته.

وأوضح، أنّ وفاة «حماد» كانت صدمة لجميع أصدقائه وأهالي قريته، مناشداً الجميع بأن يدعوا له بالرحمة والمغفرة وأن يُصبر قلوب أسرته على فراقه.