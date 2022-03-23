ضبط «جواهرجي» لاتجاره بالعملات الأجنبية في السوق السوداء بالفيوم

تمكنت مباحث الأموال العامة، بالاشتراك مع مباحث قسم شرطة أول الفيوم، من ضبط صاحب محل مصوغات ذهبية «جواهرجي»، وبحوزته كمية كبيرة من العملات الأجنبية المختلفة، أكثرها الدولار، وذلك لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتداوله في السوق السوداء بفارق أسعار عن البنوك لتحقيق أرباح مالية طائلة من ارتفاع سعر الدولار، حيث جرى مداهمة محل المصوغات في وضح النهار، وضبط كمية من العملات الأجنبية بداخله.

بلاغ بالقبض على جواهرجي

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود عبد الفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد تمكن حملة من القسم بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة من ضبط جواهرجي بمدينة الفيوم بنطاق القسم وبحوزته كمية كبيرة من النقد الأجنبي.

مداهمة محل المجوهرات

وكانت حملة مكبرة برئاسة العقيد هاني تعيلب مفتش مباحث قسم شرطة أول الفيوم، والمقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم، قد داهمت محل القدس للمصوغات بمنطقة الصاغة بشارع البحر بمدينة الفيوم، بعد ورود معلومات من بعض المصادر السرية عن قيام صاحب محل المصوغات بالإتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء وخارج نطاق السوق المصرفي.

كميات كبيرة من النقد الأجنبي

وتمكنت الحملة من ضبط كمية كبيرة من النقد الأجنبي داخل محل المصوغات، وألقت القبض على صاحب المحل واثنين آخرين من العاملين به، وجرى اصطحابهم إلى قسم شرطة أول الفيوم لتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين للجهات المختصة لتتولى التحقيق.