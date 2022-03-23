لماذا تراجعت أسعار الذهب اليوم في السوق المصرية؟ خبير دولي يوضح السبب

هوت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل خسائر تصل إلى أكثر من 70 جنيها في سعر الجرام الواحد، مع الحديث عن رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بوتيرة أكبر للسيطرة على التضخم، وهو ما خلق حالة من الترقب بين المستثمرين وتأثير ذلك على أسعار الفائدة في مصر والاتجاه إلى الأوعية الادخارية المصرفية للاستفادة من العائد المادي الكبير والثابت.

65 جنيهاً خسائر جرام 21

وسجلت أسعار الذهب عيار 21، تراجعا بنحو 65 جنيهًا ليصل سعر الجرام إلى 1025 جنيهًا، مقارنة مع السعر السابق عند 1090 جنيها للجرام.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 878.5 جنيهًا مقارنة مع السعر السابق عند مستوى 934 جنيهًا، أي بخسائر تقدر بنحو 55.5 جنيهًا في الجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 سعر 1171.5 جنيه، بخسائر نحو 74.5 جنيه عن السعر السابق الذي كان عند 1264 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر أوقية الذهب في الوقت الحالي نحو 1924 دولارًا، مقارنة مع 1926 دولارًا في تداولات أمس.

وكانت أسعار الذهب، سجلت مكاسب قوية في السوق المحلية خلال الأسابيع الماضية، بدعم من ارتفاع الأسعار العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بينما سجلت قفزات كبيرة على مدار تعاملات اليومين الماضيين بعد قرارات البنك المركزي المصري بتحريك سعر الصرف.

واستقرت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم، حيث دعمت المخاوف بشأن الأزمة الأوكرانية الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، على الرغم من أن الدعوات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمكافحة التضخم ألقت بثقلها على معنويات السوق.

وقال مايكل مكارثي، كبير المسؤولين الاستراتيجيين في Tiger Brokers، بأستراليا، إن احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم تلقي بثقلها على الذهب وفي الوقت نفسه، فإن الرغبة في الحصول على ملاذات آمنة في مواجهة الصراع الجيوسياسية في أوكرانيا هي أمر داعم، وفقاً لـCNBC.

ودعا جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، البنك المركزي، إلى رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى 3٪ هذا العام والتحرك بقوة لإبقاء التضخم تحت السيطرة، وفقاً لـCNBC.