«التموين» عن الذهب: «احتياطي استراتيجي عمره ما يزعل حد.. وممكن يعلى»

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن أسعار الذهب شهدت قفزات قوية في الأسعار لأول مرة في تاريخ صناعة الذهب، «كنا قد توقعنا حدوث ذلك في وقت سابق، وأن يتخطى سعر الجرام 1000 جنيه للجرام»، موضحًا أن الذهب سيظل مخزنًا للقيمة وهو صناعة قومية، ومصر بها كميات هائلة منه، مؤكدًا أن الذهب يُعد عائدا استثماريا ناجحا وليس سلعة كمالية، إذ أن مصر بها كميات هائلة من الثروات في الذهب.

لا يمكن التوقع بسقف معين لأسعار الذهب

وأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون»، أن المواطن في مثل هذه الأوقات عليه أن يكون لده محفظة ادخارية من الشهادات والذهب والعقارات ورغم ذلك لايزال الذهب محتفظاً بمركزه ودائماً سيظل احتياطي استراتيجي للأفراد والدول التي تحتمي بالذهب في مثل هذه الأوقات، « الذهب احتياطي استراتيجي وعمره ما بيزعل حد».

وأوضح مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، أنه لا يمكن التوقع بسقف معين لأسعار الذهب، « ممكن يرتفع عالميًا ونجد معدلات أعلى من ذلك».

تحريك أسعار الصرف قرار مهم وكان من اللازم أن يتم تبكير هذه الخطوة

من ناحية أخرى، ذكرت الإعلامية لميس الحديدي، إن إجراء تحريك أسعار الصرف قرار مهم وكان من اللازم أن يتم تبكير هذه الخطوة حيث كانت الأصوات وقتها تناي بتحريكه في حدود 10-15 قرشاً وأن لا يكون ثلاثة جنيهات مرة واحدة لكن في النهاية هذه سياسات البنك المركزي النقدية وهو أدرى بها، «الان لدينا عملة مرنة تتحرك في إطار المرونة والعض والطلب».