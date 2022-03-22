هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟.. خبير يحسم الجدل للمواطنين

يتساءل الكثير من المواطنين عن هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ وذلك في ظل ارتفاع أسعار الذهب مؤخرا، ليتصاعد جدل كبير بالشارع المصري، وهو ما حسمه عمرو المغربي، الخبير في مجال الذهب، مؤكدا أن أسعار الذهب تشهد استقرار خلال الفترة الحالية، إن لم تتصاعد بشكل غير متوقع حتى الآن منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف «المغربي»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن أسعار الذهب تتسم خلال الفترة الحالية بالاستقرار، إذ تتفاوت في نطاق حوالي 10 دولار التي ترتفع فيها الأسعار وتنخفض مرة أخرى ولكنها لن تزيد عن هذه القيمة.

الوقت مناسب لشراء الذهب والاستثمار به

وأشار إلى أن أسعار الذهب ستظل على هذا النحو إلى أن يتم وضع حد واضح للحرب بين روسيا وأوكرانيا، بينما إذا انتهى النزاع بين البلدين، سيؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار العالمية للذهب.

وللإجابة على سؤال هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ أوضح «المغربي» أن الوقت الحالي هو الأفضل لشراء الذهب لأي شخص لديه فائض من المال، إذ يعتبر المعدن الأصفر هو الحصان الرابح للاستثمار خلال الفترة الحالية.

نصيحة بالابتعاد عن بيع الذهب قبل عام من شرائه

ولفت إلى أن الوقت مناسب لشراء الذهب، ولكن يجب عدم بيعه بالفترة الحالية، إذ يفضل شراء الذهب والتفكير في بيعة بعد مرور فتره لا تقل عن عام بحد أدني، وذلك لتحقيق أعلى قدر من الاستفادة للأسعار.

الفرق بين الذهب الأبيض والأصفر

وفي سياق أخر، أكد المغربي أن الذهب الأبيض هو ذهب عادي لا يختلف في أي خصائص عن الذهب الأصفر وله نفس السعر، ولكنه يختلف في سعر المصنعية للجرام، إذ ترتفع أسعار المصنعية للذهب الأبيض عن الذهب الأصفر.

وتابع بأن الذهب الأبيض يضاف إليه مادة البلاتين لجعل لونة أبيض، بينما يتم إضافة النحاس على الذهب الأصفر، موضحا أن الذهب الأبيض لدية نفس صلابة الذهب الأصفر وله نفس القيمة السعرية.