لو بتعاني من سوء خدمات الاتصالات.. نصائح لحل المشكلة

إذا كنت تعاني من سوء خدمات الاتصالات في بيتك أو شركاتك، هناك مجموعة من الحلول البسيطة والتي يمكن أن تساعد في تحسين خدمات الاتصالات وقد تحل المشكلة من الأساس.

يقول خبير الاتصالات إسلام خالد، إن هناك عدة أسباب لسوء خدمات الاتصالات، أول هذه الأسباب ضعف تغطية الشبكة ويكون ذلك بسبب الكثافة السكانية العالية وزيادة الضغط على الشبكة، بالإضافة إلى ارتفاع الأرباج السكنية والتي تعيق الخدمات بشكل واضح، ويصعب وصول الخدمة إلى بعض الوحدات السكنية الموجودة في الأدوار السفلية.

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عدم شراء أجهزة تقوية من أماكن غير موثقة

أوضح «خالد»، في تصريح لـ «الوطن»، أن بعض الناس يتغلبون على سوء الخدمات بشراء أجهزة تقوية، وبالطبع هذا أمر خاطئ، مشيرا إلى أن هذه الأجهزة تؤثر سلبا على الشبكة، بسبب تداخل الترددات والتي قد تحسن الخدمة داخل منزل، ولكنها تتسبب في سوء الخدمة في منطقة بأكملها.

وطالب بعدم شراء وتركيب هذه الأجهزة من أماكن غير موثقة نظرا لكونها ممنوع تداولها قانونيا، موضحا أن شركات المحمول وبالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفرت هذه الأجهزة بطريقة مشروعة.

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إبلاغ الشركات عن مكان الخدمة السيئ

ذكر خبير الاتصالات، أن من بين الحلول التي يمكن أن تساعد في تحسين خدمات الاتصالات، إبلاغ الشركات بالأماكن التي تعاني من سوء الخدمات، حتى تستطيع حل المشكلة وتقوية الخدمة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم استجابة الشركة لحل المشكلة، يجب على المستخدمين التوجه للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر تقديم شكوى ضد الشركة وتصعيدها حتى يتم تحسين الخدمة.

وأكد أن هناك تعاون كبير من الجهاز لحل كافة المشكلات التي تواجه المواطنين، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا كبيرا في الخدمات، بعد أن تم الإعلان عن التوسع في إنشاء محطات التقوية ومضاعفتها، خلال عام فقط، بالإضافة إلى حصول الشركات على الترددات الجديدة والتي ستحسن أيضا الخدمة بشكل واضح.