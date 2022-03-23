مصرع وإصابة 4 في انقلاب سيارة ملاكي بـ«صحراوي البحيرة».. بينهم طفلان

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب شخصان آخران بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي بالكيلو 73 اتجاه القاهرة، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابان إلى مستشفى وادي النطرون لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى جثتي شخصين ومصابين اثنين بجروح وكدمات بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي بالكيلو 73 اتجاه القاهرة، وحُفظت الجثتان تحت تصرف النيابة العامة، وأجريت الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة للمصابين.

أسماء ضحايا الحادث

بالانتقال والفحص، تبين وفاة كل من علي أبو سريع عبدالله، 42 سنة، وكمال عدلي محمد، 40 سنة، وحُفظت الجثتتن تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى وادي النطرون العام، فيما أصيب كل من «أحمد ع م»، 4 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«مصطفى ع م»، 6 سنوات، بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمون في محافظة مرسى مطروح، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.