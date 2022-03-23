 تعرف على العلامات التجارية الأكثر تأثيرا في السوق المصرية خلال 2021

كشفت شركة «إبسوس IPSOS»، للأبحاث العالمية عن نتائج تقريرها السنوي حول أكثر الشركات والعلامات التجارية المؤثرة في السوق المصرية خلال عام 2021، حيث جاءت في المرتبة الأولى شركة جوجل، وفي المرتبة الثانية جاءت شركة «فيس بوك»، وفي المرتبة الثالثة حل تطبيق «واتس أب»، والمرتبة الرابعة يوتيوب، وفي المرتبة الخامسة جاء شركة سامسونج.

جوميا في المركز الأول في مجال التجارة الإلكترونية

وبحسب التقرير فإن منصة جوميا تفوقت على منافسيها، وأكدت شركة إبسوس IPSOS في دراستها أن جوميا تصدرت القائمة في قطاع التجارة الرقمية والإلكترونية، واحتلت المرتبة السادسة ضمن أفضل 10 علامات تجارية مؤثرة في السوق المصرية وجاءت في قائمة تضم شركات عالمية أخرى مثل سامسونج وجوجل وغيرها.

فيزا احتلت المرتبة السابعة تلتها شركة أمازون فى المرتبة الثامنة

وبحسب التقرير، فإن شركة فيزا احتلت المرتبة السابعة، تلتها شركة أمازون في المرتبة الثامنة، واحتلت شركة العربي المرتبة التاسعة، واختتمت القائمة بشركة مايكروسوفت، والتي جاءت في الترتيب العاشر بين أهم 10 علامات تجارية مؤثرة في السوق المصرية.

تم إدراج 120 علامة تجارية وطنية وإقليمية وعالمية

وأعلنت الشركة عن نتائج استطلاع العلامات التجارية الأكثر تأثيرا الذي أجرته للمرة الثانية في مصر، وفي دراسة للعلامات التجارية الأكثر تأثيرًا من إبسوس IPSOS وتم إدراج 120 علامة تجارية وطنية وإقليمية وعالمية وتم تقييم تأثيرها على 14 فئة من المستهلكين المصريين.

وتمت دراسة العلامات التجارية المختارة بناءً على عدد من المحددات التي تشمل الارتباط والحضور، الثقة CORP. CIT ، الريادة، بالإضافة إلى بعض المتغيرات الرئيسية التي تشكل مؤشر النفوذ.

وشمل الاستطلاع العلامات التجارية عبر مجموعة واسعة من القطاعات والصناعات، منها الخدمات المالية، والاتصالات، وتجارة التجزئة، والأغذية والمشروبات، والسيارات، والتكنولوجيا، والأزياء.