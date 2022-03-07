تعليمات عاجلة للمدارس: «فيزا» لمعلمي الحصة.. وحصر الكيانات غير المرخصة

وجه أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، تعليمات عاجلة لجميع الإدارات التعليمية، خلال اجتماعه مع وكلاء الإدارات التعليمية، بضرورة متابعة التعليم الخاص وحصر الكيانات غير المرخصة بكل إدارة تعليمية، وإصدار «فيزا» للعاملين بالحصة في المدارس، لكي يتمكنوا من صرف رواتبهم.

وجود موجه مقيم بكل لجنة امتحانية

وأضاف «سلومة» في بيان له، أنه تم التنبيه على ضرورة المتابعة المستمرة مع الوكلاء لكل من الموجهين ومديري المراحل والتنفيذ الفعلي للخطط، ومتابعة سير التعليم بالمدارس الخاصة، وعدم الاكتفاء بالتواجد فقط ومتابعة الامتحان التكميلي، وضرورة وجود موجه مقيم بكل لجنة، مشددا على مدير المدرسة إرسال إشارة تليفونية أو تلغرافية بموعد الامتحانات التكميلية.

سد عجز المعلمين بين الإدارات التعليمية

ونبه مدير المديرية على ضرورة حصر السلبيات داخل المدارس والعمل على حلها، وسد عجز المعلمين بين الإدارات التعليمية ونزول الموجهين لمتابعة المدارس الخاصة والحكومية وعمل قوافل داخل الإدارات لمتابعة المدارس، لتحقيق الانضباط وعمل صف ثان للقيادات داخل الإدارات، حال عدم وجود الصف الأول القائم بالعمل.

تفعيل دور مجلس الأمناء وتنمية روح التعاون

وأكد مدير مديرية التعليم بالجيزة أنه سيتم عمل ورش داخل الإدارات التعليمية لتفعيل دور مجلس الأمناء وتنمية روح التعاون بين مدير الإدارة ووكيل الإدارة وضرورة العمل والتعاون معًا، لضمان نجاح العمل، مشيرا إلى أن الفصل الدراسي الثاني يسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، ووسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.