السيسي: النهاردة يوم جميل.. نحتفل بالأم والأخت والأبنة المرأة المصرية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن «يوم جميل خالص إننا نحتفل بالأم والأخت والأبنة المرأة المصرية ومش قادر أقولكم لقائي مع السيدات الفضليات الكريمات اللي التقيت بيهم في التكريم واللي في كل بيت مصر ومجتش فرصة نقولهم متشكرين ومقدرين».

الرئيس: أوجه التحية للسيدات الحاضرات وغير الحاضرات الحفل

وأضاف الرئيس خلال كلمته باحتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس: «أوجه ليهم التحية والاحترام للسيدات الحاضرات وحتى السيدات اللي مش معانا وعند ربنا، بندعو ربنا سبحانه وتعالى ربنا يتغمدهم برحمته بحق كل حاجة حلوة عملوها بحق كل سهرة وكل هدمة غسلوها بحق كل أكلة صنعوها بحق كل دعوة دعوها بنقولك يارب هما ضيوفك وأكرمونا وبقوا في دار الحق فتفضل عليهم بعطفك ورحمتك».

وتابع الرئيس قائلا إن اليوم هو يوم جميل جدا بتذكر الفضليات الكريمات العظيمات، نبع العطاء.