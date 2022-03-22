رفيق العباسي: قرارات الحكومة قادت أسعار الذهب للاستقرار اليوم

قال رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقًا، إنه لا يوجد استقرار في أسعار الذهب خلال الوقت الحالي، كونه يخضع لسعر الدولار؛ الأمر الذي سبب حالة من انعدام الرؤية لدى التجار.

ونصح «العباسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على قناة «صدى البلد»، المواطنين الراغبين في شراء الذهب حاليًا بالتأني، متابعا: «محدش يقدر يتوقع البنك المركزي هيرفع الدولار ولا هيعمل إيه»، موضحًا أن أسعار الذهب شهدت استقرارا اليوم نوعًا ما بل تراجعت عن الأمس، بسبب استقرار أداء البورصة بعد القرارات الحكومية أمس.

لا أحد يستطيع التنبؤ بسعر صرف الدولار

وأشار رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقًا، إلى أن هناك تخوفًا لدى أصحاب محلات المشغولات الذهبية من بيع الذهب حاليًّا بسبب ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب، ولكن على الراغبين في الشراء التأني قليلًا، فلا أحد يستطيع التنبؤ بما يحدث بعد قليل بشأن سعر صرف الدولار.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

وأوضح أن ارتفاع أسعار الذهب مرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية مع ارتفاع سعر الدولار في السوق المصرية، ولا يستطيع التنبؤ بوضع الذهب خلال الفترة القادمة، وإذا كان يتراجع لمستواه السابق قبل الحرب الروسية الأوكرانية أم لا؛ فأسعار الذهب حاليًا تشهد قفزة كبيرة وسابقة لم تحدث من قبل، وفي الوقت الحالي التجار لا يقوموا بالبيع أو الشراء ولكن ينتظرون ماذا يحدث للدولار.