اليوم.. آخر موعد لحجز وحدات دار مصر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات دار مصر، ضمن مشروعات الإسكان المتوسط داخل عدد من المدن الجديدة: «مدينة السادات- مدينة 15 مايو- مدينة الشروق - مدينة العاشر من رمضان - مدينة بدر - مدينة برج العرب الجديدة - مدينة حدائق أكتوبر»، وبمساحات تتراوح ما بين 100 م2 و150 م2، ضمن مبادرة التمويل العقاري، بفائدة تتراوح ما بين 3% و8%، وتقسيط على 30 سنة كحد أقصى.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، مواعيد وخطوات حجز شقق دار مصر، ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، وفقا لما صدر في بيان عن وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

آخر موعد لحجز وحدات دار مصر

وفقا لمنشور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»:

تستمر مواعيد حجز شقق دار مصر، الوحدات السكنية، الجاهزة للتسليم الفوري، للمواطنين متوسطي الدخل، على مدار يومي 23 و24 مارس الجاري، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

- يبدأ موعد حجز شقق دار مصر، في تمام التاسعة صباح اليوم الأربعاء 23 مارس الجاري.

- آخر موعد لحجز شقق دار مصر، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف ليل الخميس 24 مارس.

خطوات حجز وحدات دار مصر

1- زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2- الضغط على حجز شقق دار مصر.

3- ثم الضغط على «دخول مستخدم حالي» وإدخال كل البيانات.

4- الضغط على «طلباتي»، من أعلى الصفحة على اليسار.

5- الضغط على «حجز الوحدة» من الجدول الموجودة به البيانات.

6- اختيار المشروع والمدينة المطلوب الحجز بها.

7- اختيار كود حجز الوحدة السكنية المطلوبة.

8- الضغط على «اختيار».

9- ثم تظهر رسالة «تم الاختيار بنجاح»، وتظهر بيانات الوحدة.