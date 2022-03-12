كيف تتأكد من صحة عملية التسجيل في وحدات الإسكان المتوسط.. بالخطوات

ساعات قليلة قبل غلق باب التسجيل ورفع المستندات الخاصة بحجز وحدات الإسكان المتوسط «سكن مصر» و «دار مصر» و«جنة»، حيث أشار صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري إلى أن آخر موعد للتسجيل ورفع المستندات والأوراق المطلوبة لحجز الوحدات السكنية الخاصة بالمشاريع الثلاث هو الأحد الموافق 13/3/2022.

ولكن كيف يتأكد المتقدم بأنه قام بعملية التسجيل ورفع المستندات بالطريقة الصحيحة، وخلال التقرير التالي يجيب لكم «الوطن» عن تلك التساؤلات.

التأكد من سلامة طلب التسجيل

بعد الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي وإنشاء حساب شخصي، يقوم المتقدم بتقديـم طلـب حجـز وحـدة سكنية، حيـث يبـدأ بملء البيانـات الخاصـة به مثل «الحالة الاجتماعية، العمل، وبيانات الزوج والزوجة»، بعد ذلك يقوم صاحـب الطلـب بإرفاق المُسـتندات المطلوبـة للحجز بصيغة «PDF» في ملـف واحـد، والسـابق الإشارة إليهـا بالتفاصيل خلال البنـد الثالـث فـي الكراسـة.

بعد عملية التسجيل ورفع المستندات يتم نقل صاحب الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة: «تم إرسال طلبكم بنجاح»، ولكن ليتم قبول طلب التقديم الخاص بك يجب سداد مصروفات التسـجيل ومبلـغ مُقـدم جديـة الحجـاز الخـاص بالمشروع الذي تريد الحجز به حيـث يتـم السداد علـى نفـس الرقم القومي المُسـجل بـه الحسـاب، خلال الفترة التي المحددة من قبل الصندوق.

والمساحات والمقدم

تختلف مساحات الوحدات السكنية المطروحة من مشروع لأخر من المشاريع الثلاث، حيث تتراوح مساحة وحدات مشروع «سكن مصر» بين 106م2 و133م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز، وتتراوح مساحة وحدات مشروع دار مصر بين 100م2 و150م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز، فيما تبلغ مساحة وحدات مشروع «جنة»، 100م2 و151م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 80 ألف جنيه، كمقدم لجدية الحجز.