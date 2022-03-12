غدا آخر فرصة لرفع المستندات إلكترونيا لحاجزي شقق الإسكان المتوسط

تنتهى غدًا الأحد الموافق 13 مارس، مهلة التسجيل الإلكتروني لحجز شقق الإسكان المتوسط «سكن مصر، ودار مصر، وجنة» عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويجب على المواطنين من متوسطي الدخل، الذين سددوا مقدم حجز الوحدات السكنية، أن يرفعوا المستندات المطلوبة للحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للصندوق، كي يستطيعوا الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

3 مشروعات متاحة للحجز

وأكّدت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان لها، أنَّه في حالة سداد العميل مقدم الحجز، دون التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال المهلة المحددة، لن يحصل على وحدة سكنية.

مساحات الوحدات السكنية المطروحة

وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة، للإسكان المتوسط، ضمن الـ3 مشروعات «سكن مصر، ودار مصر، وجنة»، ما بين 100 م2 وحتى 151 م2، داخل أكثر من مدينة جديدة، منها: «مدينة بدر، ومدينة أكتوبر الجديدة، ومدينة الشروق، ومدينة دمياط الجديدة»، وغيرها من المدن الجديدة، داخل المحافظات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كيفية التسجيل الإلكتروني لشقق الإسكان المتوسط، وفقًا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

كيفية التسجيل الإلكتروني لحجز شقق الإسكان المتوسط

1- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

2- اختيار «تسجيل مستخدم جديد».

3- تسجيل البيانات الأساسية، والتي تتمثل في: «الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية، والرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول، وتحديد كلمة المرور الخاصة بك».

4- الضغط على خيار «تسجيل».

5- إرسال رسالة لتأكيد كلمة المرور واختيار «تفعيل».

6- اختيار المشروع السكني الذي ترغب في الحصول على وحدة سكنية داخله.

7- إرفاق المستندات المطلوبة للحجز، بصيغة «بي دي إف»، بحجم أقصى 2 ميجا بايت.

المستندات المطلوبة للتسجيل الإلكتروني لشقق الإسكان المتوسط

1- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، ويشترط أن تكون سارية.

2- إيصال مرافق حديث.

3- شهاد إثبات الدخل الشهري.

4- استمارة الحجز بعد التأكّد من صحة جميع البيانات المرفقة بها.