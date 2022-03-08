آخر موعد للتسجيل الإلكتروني لحجز شقق الإسكان المتوسط عقب مد المهلة

تزامنا مع إعلان وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، فى بيان رسمي لها اليوم، مد مهلة رفع المستندات المطلوبة للحجز، والتسجيل الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، للمواطنين الذين سددوا مقدم جدية الحجز، بدلا من نهاية المهلة اليوم الموافق 8 مارس الجاري، بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة إلى 18857 وحدة سكنية.

يتساءل عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، عن آخر موعد للتسجيل الإلكتروني، لحجز شقق الإسكان المتوسط «سكن مصر، دار مصر، جنة».

آخر موعد للتسجيل الإلكتروني لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

وفقا لوزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإن آخر موعد للتسجيل ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني لحجز شقق «سكن مصر، دار مصر، جنة»، الأحد الموافق 13 مارس الجاري، وذلك للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز.

خطوات التسجيل الإلكتروني لحجز الشقق

1- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

2- اختيار «تسجيل مستخدم جديد».

3- تسجيل البيانات الأساسية، والتي تتمثل في: «الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية، الرقم القومي، رقم الهاتف المحمول، تحديد كلمة المرور الخاصة بك».

4- الضغط على خيار «تسجيل».

5- إرسال رسالة لتأكيد كلمة المرور واختيار «تفعيل».

6- اختيار المشروع السكني الذي ترغب في الحصول على وحدة سكنية داخله.

وجدير بالذكر أن مساحات الوحدات السكنية المطروحة ضمن الـ3 مشروعات «سكن مصر، ودار مصر، وجنة»، تتراوح ما بين 100 م2 وحتى 151 م2، ويبلغ مقدم حجز وحدات «سكن مصر» 40 ألف جنيه، بينما يبلغ مقدم حجز «دار مصر» 60 ألف جنيه»، أما وحدات «جنة» يبلغ مقدم الحجز الخاص بها 80 ألف جنية.