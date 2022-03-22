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تعرف على موعد حجز شقق «جنة» لمتوسطي الدخل.. مساحات تصل إلى 151 مترا

الحجز على مدار يومي 27 و28 مارس الجاري

كتب:

منة عبده
09:39 ص | الثلاثاء 22 مارس 2022
وحدات جنة بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

وحدات جنة بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن موعد حجز شقق «جنة» لمتوسطي الدخل، على أن يتم فتح باب حجز الوحدات السكنية، يومي 27 و28 مارس الجاري، عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

موعد حجز شقق «جنة» لمتوسطي الدخل

ويبدأ حجز شقق «جنة» لمتوسطي الدخل، الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز، وقيمته 80 ألف جنيه، ورفع المستندات المطلوبة للحجز، على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بداية اليوم الأول وهو 27 مارس الجاري، من الساعة التاسعة صباحا، وحتى اليوم الثاني 28 مارس، في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.  

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، موعد وخطوات حجز المرحلة الأولى لشقق «جنة»، وفقا لما لبيان سابق لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.   

خطوات حجز شقق «جنة»

1- زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2- الضغط على حجز وحدات «جنة».

3- الضغط على «دخول مستخدم حالي» وإدخال كافة البيانات.

4- الضغط على «طلباتي»، من أعلى الصفحة على اليسار. 

5- الضغط على «حجز الوحدة» من الجدول الموجود به البيانات. 

6- اختيار المشروع والمدينة المطلوب الحجز بها. 

7- اختيار كود حجز الوحدة السكنية المطلوبة. 

8- الضغط على اختيار، ثم تظهر رسالة «تم الاختيار بنجاح»، وتظهر بيانات الوحدة. 

المدن المطروح بها شقق «جنة»

- مدينة 6 أكتوبر.

- مدينة المنيا الجديدة.

- مدينة القاهرة الجديدة.

- مدينة الشروق.

- مدينة العبور. 

نظام سداد شقق «جنة»

يتم سداد قيمة شقق الإسكان المتوسط «جنة»، من خلال أقساط شهرية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، بفائدة 3% و8%، وتقسيط يصل إلى على 30 سنة كحد أقصى. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.