موعد فتح باب الحجز لوحدات الإسكان المتوسط.. ابتداء من 20 مارس

يزداد البحث عبر محرك العالمي «جوجل» خلال الفترة الحالية عن موعد فتح باب الحجز لوحدات الإسكان المتوسط التي أعلنت عنها وزارة الاسكان وذلك بعد أن تم غلق باب التسجيل ورفع المستندات الخاصة بالتقديم لوحدات السكنية الخاصة بالمشاريع الثلاث «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة».

مواعيد حجز وحدات الإسكان المتوسط

وفي هذا الصدد، أشار صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، في بيان، إلى أنه سوف يتم فتح باب الحجز ابتداءً من الأحد المقبل 20 مارس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وذلك للأشخاص الذين قاموا بالتقديم خلال الإعلان الأول ولكن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز.

كما أنه ابتداءً من يوم الاثنين 21 مارس حتى الأربعاء 30 مارس لكافة المتقدمين على الإعلان الثاني.

موعد حجز وحدات مشروع سكن مصر

وأشار الصندوق إلى أن هناك جدولا زمنيا لحجز الوحدات السكنية الخاصة بالمشاريع الثلاث، حيث أن يومي 21 و22 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع سكن مصر، يومي 23 و24 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع «دار مصر»، يومي 27 و28 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع «جنة»، وفي حالة وجود وحدات سكنية متبقية فأنه قد تم تخصيص يومي 29 و 30 مارس للعملاء الراغبين في التقديم.

مساحات الوحدات والمقدم الخاص بها

تأتي الوحدات السكنية بمساحات مختلفة وذلك وفقا للمشروع، حيث تتراوح مساحات الوحدات الخاصة بمشروع «دار مصر» 150 متر بمقدم يبلغ 60 ألف جنيه، فيما تتراوح مساحة الوحدات الخاصة بمشروع «سكن مصر» من 106 إلى 133 مترا، بمقدم 40 ألف جنيه، بينما تتراوح مساحة الوحدات السكنية الخاصة بمشروع «جنة» 151 مترا بمقدم 80 ألف جنيه.