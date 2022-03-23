وفد صحة النواب يتفقد وحدة طب أسرة «الشيخ موسى» بمحافظة الأقصر

تفقد وفد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد الوحش، وكيل اللجنة والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير، وكيل اللجنة، والدكتور کریم بدر، أمين سر اللجنة، والنائب الدكتور محمد العماري، مركز طبي الشيخ موسي في منطقة الكرنك.

منظومه التأمين الصحي

واستقبل الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والمشرف العام على منظومه التأمين الصحي الشامل، الوفد البرلماني وقام الدكتور أحمد حماد مدير الرعاية الأساسية بفرع الهيئة العامة بمحافظة الأقصر بتقديم شرح وافي للوفد البرلماني حول عمل المركز الطبي الشيخ موسي بمنطقه الكرنك والخدمة المقدمة للمواطنين.

كما قام الوفد البرلماني بالاطلاع علي كيفيه الحجز وموعد الكشف بوحدات ومراكز طب الأسرة والسيستم الإلكتروني للحجز والكشف وقام وكيل اللجنة باستخدامه للاطمئنان على سير أعمال الوحدة.

كما تحدث أعضاء الوفد مع المواطنين داخل مركز طبي الشيخ موسي للتعرف على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وطالب الوفد بتوفير مصاعد لتسهيل حركة المواطنين بين طبقات مبني المركز الطبي الذي يتكون من 3 طوابق .

أعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل

يذكر أن وفدا برلمانيا من لجنة الصحة بمجلس النواب يجري زيارة لمحافظة الأقصر لمتابعه أعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل، ويتفقد الوفد عددا من المستشفيات في مراكز محافظة الأقصر للوقوف على أعمال تطوير بعض المستشفيات ومن المقرر ان يلتقي الوفد البرلماني بمحافظ الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة وتستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني ٣ أيام يتفقد خلالها الوفد الهيئات والمنشآت الطبية.