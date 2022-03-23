السيسي يكرّم النماذج النسائية المشرفة.. بينهن فريدة الشوباشي ولميس جابر

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من النماذج النسائية المشرفة، ضمن احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وبينهن فرخندة حسن، السياسية والأكاديمية، وأحد أهم رموز العمل النسائي في مصر والعالم العربي، والأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، والحاصلة على وسام الفنون والعلوم من الدرجة الأولى عام 1980، حيث تسلّمت الدرع بدلا منها، ابنتها الدكتورة وجدان لطفي.

تكريم الأمهات المثاليات 2022

كما كرّم الرئيس السيسي، سهير قنصوة، الخبيرة الدولية في التخطيط الاستراتيجي وصاحبة الفضل في إصدار أول تقرير وطني للتنمية البشرية في مصر، والسفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، وعضو لجنة الشخصيات المرموقة لآلية مراجعة الوزراء المنبثقة عن الاتحاد الأفريقي، وعضو اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف.

تكريم الدكتورة نازلي معوض

وكرّم رئيس الجمهورية، الدكتورة نازلي معوض، أستاذ العلوم السياسية المتفرغ، والوكيل الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وممثل مصر لدى اليونسكو بلجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومستشار رئيس الجمهورية في مركز الفكر لمنع وحظر الأسلحة النووية سابقا.

تكريم المحامية منى ذوالفقار

وكذلك كرّم الرئيس السيسي، المحامية منى ذوالفقار، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لمجموعة مالية قابضة، وأول محامٍ مصري وامرأة تحصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة عام 2020، وصنفت من قبل مجلة فوربس العالمية للنساء الأقوى تأثيرا في مصر والشرق الأوسط خلال السنوات العديدة الماضية 2021.

تكريم الفنانة فريدة فهمي

وكرّم الرئيس السيسي كذلك، الفنانة فريدة فهمي، المؤسس المشارك مؤسس مشارك لأول وأشهر فرقة استعراضية في مصر والشرق الأوسط، وهي فرقة رضا للفنون الشعبية، والدكتورة لميس جابر طبيبة وكاتبة وأديبة مصرية وواحدة من أشهر الروائيات المصريات، وجرى تعيينها في مجلس النواب عام 2015م، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، رئيس جمعية حقوق المواطن في مصر، وأول سيدة في تاريخ الحياة النيابية تترأس البرلمان المصري في 12 يناير 2021، والدكتورة ميرفت أخنوخ، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القبطية الإنجيلية.