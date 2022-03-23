السيسي: أنصح أهل بيتي بترشيد الاستهلاك.. والانفاق المتوازن أهم من وفرة المال

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه ينصح أهل بيته بترشيد الاستهلاك في السلع الغذائية: «في البيت بقولهم كدا والله، واللي بييجي يأكل معانا يقول إنه ده بيت عادي، ما هو أنا مش رئيس والله، والله أنا ما رئيس، الناس فاكرة إن السفرة بتاعتي دي مختلفة جدا وبآكل من الجنة.. لا.. بقول كتير الكلام ده، وبقولهم هاتوا دي ومتجبوش دي وبسأل: الأسعار بكام.. أه أومال ايه مش أنا مسؤل أمام الله سبحانه وتعالى، ومش مهم الوفرة اللي في جيبي.. المهم الإنفاق المتوازن المناسب، ومش مهم معايا كام».

السيسي: نعول على المرأة المصرية في إنجاح مشروع تنمية الأسرة

وأضاف الرئيس خلال كلمته باحتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس: «مثلما كان للمرأة دور وطني كبير في الحفاظ على ثورة 30 يونيو وفي إنجاح جهود الإصلاح الاقتصادي وخلال جائحة فيروس كورونا، أعول على قوتها ووعيها وحكمتها في إنجاح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والمجتمع بأكمله».

الرئيس: عاهدت نفسي أن تأخذ المرأة حقها

وتابع الرئيس قائلا: «لقد عاهدت نفسي منذ أن توليت هذا الوطن أن تأخذ المرأة المصرية مكانتها العظيمة التي تستحقها وأنني على العهد والوعد ببذل كل ما في وسعي لمواصلة مسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية وحمايتها عرفانا بدورها الفاعل في بناء المجتمع وإنشغالها بهمومه».