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السيسي: لم ننحاز للمرأة بعد.. نحاول تحقيق التوازن فقط

كتب:

نرمين عفيفي
02:00 م | الأربعاء 23 مارس 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ النساء في مصر يؤدين دورا كبيرا لا ينكره أحد مع أبنائها وزوجها في المنزل، متابعا: «نفسنا نكرم كل السيدات في مصر».

تكريم الأمهات المثاليات 2022

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس: «بنتكلم مش زي الناس ما بتقول إننا بنحاول نبقى منحازين، إحنا بنتعامل مع الأمور بتوازن، واللي بنعمله بنحاول نحقق بيه التوازن مش الانحياز، إحنا لسة منحزناش.. إحنا بنحاول نعمل توازن بس».

 

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بقلم نرمين عفيفي