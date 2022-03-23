السيسي: لم ننحاز للمرأة بعد.. نحاول تحقيق التوازن فقط

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ النساء في مصر يؤدين دورا كبيرا لا ينكره أحد مع أبنائها وزوجها في المنزل، متابعا: «نفسنا نكرم كل السيدات في مصر».

تكريم الأمهات المثاليات 2022

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس: «بنتكلم مش زي الناس ما بتقول إننا بنحاول نبقى منحازين، إحنا بنتعامل مع الأمور بتوازن، واللي بنعمله بنحاول نحقق بيه التوازن مش الانحياز، إحنا لسة منحزناش.. إحنا بنحاول نعمل توازن بس».