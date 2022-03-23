توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. رياح وأمطار واقتراب «بشائر الربيع»

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة، موضحة أنّ حالة عدم الاستقرار تستمر يومي الخميس والجمعة المقبلين، على أن يبدأ الطقس في التحسن بداية من السبت المقبل، الذي يشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها قبل قليل، أنّ درجات الحرارة ستظل منخفضة بين 4 لـ6 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة، بشكل متفاوت على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، مائل للبرودة على محافظات شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا، مع استمرار نشاط الرياح الباردة، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأكدت الهيئة أنّ طقس السبت سيشهد بداية الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، حيث تقل فرص سقوط الأمطار، وتعود الشبورة الصباحية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية والصحراوية.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 24 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 16 والصغرى 08.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 25 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 26 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 19 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.