«الأورمان» تدعم أكثر من 22 ألف أسرة خلال شهر رمضان في بني سويف

أعلنت جمعية الأورمان تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع عدد كبير من كراتين المواد الغذائية واللحوم، تعمل على توفيرها من الآن في مخازن تابعة للجمعية في بني سويف، تمهيدًا للبدء في توزيعها قبل بداية شهر رمضان بأسبوع على الأقل، على أن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان، وذلك على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومراكز محافظة بني سويف.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة بني سويف وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

تجهيز 5 آلاف كرتونة لتوزيعها على الأكثر احتياجًا

من جهته، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية انتهت من تعبئة 5 آلاف كرتونة مواد غذائية كدفعة أولى وتجهيز 40 ألف كيلو لحوم، لإسعاد 22 ألفًا و500 أسرة فقيرة في شهر رمضان المعظم هذا العام بمحافظة بني سويف.

وأوضح أنَّ استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة، حيث سيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية، توزيع لحوم على الأسر غير القادرة، وهذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين بأقصى المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.

التوزيع يتم عن طريق جمعيات أهلية صغيرة

وقال مدير عام جمعية الأورمان: «في سبيل نجاح مشروع جمعية الأورمان الإنساني لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكي تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي»، لافتًا إلى أنَّ توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية في محافظة بني سويف يشمل جميع عزب ونجوع وقرى في جميع مراكز المحافظة.