انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالفيوم الأحد المقبل

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور حاتم محمد جمال الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بالإقليم، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بدءاً من الأحد المُقبل، الموافق 27 مارس الجاري، على أنّ تستمر لمدة 3 أيام وتنتهي يوم 30 من نفس الشهر.

وذكر وكيل الوزارة، أنّ الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال بدءاً من عمر يوم حتى 5 سنوات، من خلال مكاتب الصحة والوحدات الصحية، وبعض الأماكن الكبرى، وفرق متحركة تمر على المنازل.

أماكن التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

وقال وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، إنّ حملات تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال ستكون متواجدة في عدة أماكن تتضمن مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية، والميادين الكبرى، ومحطات القطار، وبجوار الكنائس والنوادي والمساجد، بالإضافة إلى الأسواق ومواقف السيارات والأتوبيس، وأخيراً من خلال فرق متنقلة في القرى المختلفة لتمر على المنازل وتمنح الأطفال التطعيم في منازلهم.

استعدادات مكثفة لانطلاق الحملة

وتكثف مديرية الصحة من استعداداتها لانطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وذلك من أجل الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، حيث يجرى توفير الفرق الثابتة والمتحركة لتتمكن من تطعيم العدد المستهدف من الأطفال والذي يزيد عن 611 ألفا و223 طفلا وطفلة تتراوح أعمارهم بين يوم حتى 5 سنوات.

رفع مناعة الأطفال ضد الشلل

وتأتي تلك الحملة في إطار حرص الدولة المصرية على رفع المناعة لدى الأطفال ضد مرض الشلل، للحفاظ على مصر خالية منه، من خلال فرق مدربة على أعلى مستوى تحت إشراف وزارة الصحة، حيث من المقرر أن يتم توفير التطعيم في كل مكان من بيت إلى بيت وفي مختلف الأماكن العامة.