أوكرانيا تتهم الأمم المتحدة بالتخلي عنها في حربها مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، اليوم، إنّ المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة، لم تساعد بشأن الأوضاع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنّ مدينة ماريوبول تحولت إلى ركام، وفقا لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

الحرب الروسية الأوكرانية

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ28، بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا أواخر فبراير الماضي، لأهداف قالت موسكو إنّها تسعى لتحقيها، وأولها حماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد، وتحييد أوكرانيا عسكريا، وهو الأمر الذي رفضته كييف.

121 طفلا ضحية الحرب

وكانت أوكرانيا، أعلنت أنّ 121 طفلا قتلوا منذء بدء العملية العسكرية الروسية على البلاد.