عاجل.. روسيا تعلن عن عمليتي تبادل أسرى مع أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنّ روسيا وأوكرانيا أجرتا عمليتي تبادل أسرى حتى الآن، وفقاً لنبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

الرئيس الأوكراني يهاجم الأمم المتحدة

وكان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي، اتهم في وقت سابق من اليوم، الأمم المتحدة بالتخلي عن بلاده وعدم مساعدتها في الأوضاع الحالية التي تعيشها في ظل الحرب الروسية عليها منذ ما يقارب الشهر، كما قال «زيلنسكي» إنّ مدينة ماريوبول التي تشهد معارك عنيفية بين عناصر الجيشين الروسي والأوكراني تحولت إلى ركام.

انخفاض تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى رومانيا

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت اليوم أنّ عملية تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى رومانيا قد انخفضت وتيرتها لليوم الثالث على التوالي، بينما أعلنت في وقت سابق أن أكثر من 3 مليون لاجئ غادروا البلاد هرباً من الحرب.