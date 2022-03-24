مؤلف مسلسل الكبير أوي 6: الرهان الأكبر هو شعور الجمهور بسلاسة الأحداث

يواصل الفنان أحمد مكي، تصوير الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2022، في ظل منافسة قوية بين عدد من الأعمال الكوميدية الأخرى.

مؤلف مسلسل «الكبير أوي» يكشف عن صعوبات تصوير العمل

وقال مصطفى صقر لـ «الوطن»: «أتمنى المسلسل ينال إعجاب المشاهدين، خاصة أن هناك عوائق كثيرة واجهت صناع الأعمال مما أدى إلى توقف التصوير أكثر من مرة منها إصابة عدد من النجوم بكورونا، وتغيير لوكيشن التصوير بسبب اعتماد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة».

وأضاف: «الرهان الأكبر بالنسبة لي، هو شعور الجمهور بسلاسة الأحداث، على الرغم من مرور 6 سنوات على عرض المسلسل الدرامي».

انتهى المخرج أحمد الجندي من تصوير الحلقات الأولى، والتي دخلت مرحلة المونتاج والمكساج، من أجل تسليمها إلى القناة، والتي من المقرر أن تعرضها في شهر رمضان 2022، إذ ينتظر المسلسل فئة كبيرة من الجمهور.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 6

ضمن القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 6 في رمضان 2022 «أون، وأون دراما»، حيث يُعرض عبر تلك الشبكة حصريًا طوال أيام شهر رمضان، ومن المُقرر الإعلان عن مواعيد العرض خلال الأيام القليلة المُقبلة.

أبطال مسلسل الكبير أوي

يشارك الفنان أحمد مكي البطولة عدد من النجوم منهم، بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وليلى عز العرب، ورحمة أحمد، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

غياب دنيا سمير غانم عن مسلسل الكبير أوي

وتغيب الفنانة دنيا سمير غانم، بطلة الأجزاء السابقة، عن الجزء السادس، وتبدأ أحداث الجزء الجديد عندما يجد الفنان أحمد مكي نفسه في مأزق بسبب تربية ولديه التوأم جوني والعترة، ويضطر للزواج مرة أخرى، ويقع في أكثر من زيجة وينفصل، وتدور الأحداث في إطار كوميدي تشويقي، بين أبطال العمل.