مفاجأة الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي» في رمضان.. تعرف عليها

طرحت الصفحة الرسمية لقناة «on»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، برومو مسلسل «الكبير أوي»، الجزء السادس، وعلقت عليه:«السلالة دي مش ناوية تنتهي خالص، البرومو التشويقي الأول لمسلسل الكبير أوي في رمضان 2022، استنونا فقط وحصريا على ON مع النجم أحمد مكي، وباقة من ألمع النجوم.. الكبير راجع تاني».

وظهر عدد من النجوم في البرومو منهم أحمد شيبه وهو يغني في فرح الكبير أوي، والطفل يوسف صلاح بطل فيلم «الغزالة رايقة»، مؤدي لشخصية أبن حزلقوم، والفنان سليمان عيد، والفنانة رحمة أحمد تجسد شخصية زوجة الكبيرأوي ، والطفل عبد الرحمن المشهور بالـ«الطفل المعجزة».

أبطال الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي »

ويشارك في بطولة مسلسل «الكبير أوي »، أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سالم، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبو حجاج، ليلى عز العرب، أحمد سعد، أسما إبراهيم .

تفاصيل الجزء السادس

نتعرف في الجزء السادس علي حال شخصياتنا الرئيسية «جوني والكبير، وحزلقوم»، فالكبير فقد زوجته «هدية»، للأبد، وأصبح ملتزما ومسئولا عن طفليه، وقرر مضطرا أن يبحث عن زوجة، لتراعي طفليه وتصبح مسئوله عن الأعمال المنزلية، فاختار التزوج بابنة عمه «زادة»، زواج بلا حب، ولم يلحظ الكبير أن «زادة» لم تحب رجل غيره، وخلال الأحداث يرتبط ويتزوج أكثر من مرة.

أما «جوني»، فأصبح مصابا بالضيق بسبب شعوره بالكبر في السن، دون تحقيق أي شيء يرضيه فيحاول اكتشاف نفسه، وأثناء ذلك يكتشف أن السوشيال ميديا لها أثر كبير علي أهالي المزاريطة، ويدرك ما يمكن تحقيقه من مكاسب مالية فيقرر تصوير فيديوهات.

أما «حزلقوم»، فيشعر أنه حقق كل ما تمناه في حياته من شهرة وثراء وسفر، فيقرر أن يبحث عن البلدان التي تحدث فيها مشاكل أو مصائب أو كوارث، ليساعدهم ولكن كل مرة يعود إلى المزاريطة مصطحبا معه مشكلة.