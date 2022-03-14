يوسف صلاح يجسد ابن حزلقوم في الكبير أوي.. والجمهور: «السلالة مش هتخلص»

فوجئ الجمهور بظهورالطفل يوسف صلاح بطل فيلم «الغزالة رايقة»، في البرومو التشويقي لمسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس، الذي طرحته منذ قليل الصحفة الرسمية لقناه «ON» علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

يؤدي يوسف صلاح شخصية ابن حزلقوم، في مسلسل الكبيرأوي الجزء السادس حتى ظهر بنفس لون الشعر الذي مثل شخصية حزلقوم «برتقالي»، حيث تفاعل الجمهور على ظهوره، وتدوال رواد السوشيال ميديا الفيديو قائلين: «هو دا ابنه بجد»، «هي السلالة مش هتخلص».

يوسف صلاح يحقق نجاحا في فيلم «من أجل زيكو»

وحقق الطفل يوسف صلاح نجاحا كبيرا، في فيلم «من أجل زيكو»، وتفاعل الجمهور مع مشاهده، وخصوصا في كليب أغنية «الغزالة رايقة».

وشارك في بطولة الفيلم كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، إسعاد يونس، يوسف صلاح، أحمد علي دياب، محمد ثروت، سليمان عيد، ليلى عز العرب، كارولين عزمي، ومن تأليف مصطفي حمدي، ومن إخراج بيتر ميمي.

يوسف صلاح يواصل تصوير مسلسل الاختيار

ويواصل الطفل يوسف أحمد تصوير مشاهده، في الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2022، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفترة الماضية من خلال دوره في فيلمه الأخير«من أجل زيكو»، مسلسل «الجسر».

وقال يوسف صلاح في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، إنه يجسد شخصية ابن أحمد السقا، مشيرا إلي أنه سعيد بالمشاركة في العمل، وأنه يحب العمل مع المخرج بيتر ميمي، وتعد هذه التجربة الثالثة لهم معًا.