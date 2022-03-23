المركزي: ضخ 220 مليون في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لتمكين المرأة

كشفت لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، عن قيام القطاع المصرفي بضخ نحو 220 مليون جنيه في القطاعات الاقتصادية الصناعية والاجتماعية، تحت بند تمكين المرأة المصرية.

وقال «نجم»، في تصريحاتها خلال مؤتمر التأمين متناهي الصغر في يومه الثاني والأخير، إن البنوك المصرية ساهمت في دعم وتمكين المرأة عبر العديد من الفعاليات والمبادرات، خاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

رفع نسبة تمثيل المرأة العاملة ببنك الإسكندرية إلى 35%

من جانبها، قالت ليلى حسني، رئيس مكتب المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية، إن مصرفها يستهدف رفع نسبة تمثيل المرأة العاملة بالبنك، كاشفة عن وصولها إلى 35% في الوقت الحالي، موزعة على مختلف القطاعات.

وأضافت «حسني» في كلمتها خلال الجلسة الأخيرة بالمؤتمر، أن نسبة تمثيل المرأة في العمل المصرفي لا تزال ضعيفة، وهناك خطة لرفع النسبة الحالية.

خطة لتمكين المرأة بالحوكمة البيئية والمجتمعية

وكشفت رئيس مكتب المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية، عن خطة تم اعتمادها من مجلس إدارة بنك الإسكندرية خاصة بالحوكمة البيئية والمجتمعية، تركز بشكل أكبر على تمكين المرأة من العمل المصرفي ومراعاة ظروفها المرتبطة بالعمل، بالإضافة إلى مدها بدورات تدريب وبرامج ترفع من قدراتها وإمكاناتها الخاصة بسوق العمل.

وتابعت، «تهتم الاستراتيجية الجديدة بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة ورفع نسبة العاملين في البنك من تلك الفئات، وتهيئة بيئة العمل والفروع وتدريب الموظفين لاستقبال المتعاملات مع البنك».

ويعقد الاتحاد المصري للتأمين، المؤتمر الأول للتأمين متناهي الصغر في إطار الشمول المالي والتنمية المستدامة، بمدينة الأقصر بحضور جهات حكومية، ومسؤولين بقطاع التأمين.