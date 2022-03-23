فريدة الشوباشي: بستمد قوتي من الشعب.. وتكريم الرئيس أحلى هدية

أعربت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، وإحدى المكرمات في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، اليوم، عن سعادتها البالغة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها ضمن حشد من السيدات المكافحات في مصر.

وقالت النائبة فريدة الشوباشى، في تصريح خاص لـ«الوطن»، عقب تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي: «فخورة جدا بهذا التكريم الذي لم أحظ به من روساء الجمهورية السابقين»، لافتة إلى أنها استمدت قوتها من الشعب المصري الذي كرمها كثيرا.

وتابعت: «تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي أحلى هدية وحسيت شريط حياتي بيمر قدامي».

فريدة الشوباشي: تكريمي اليوم هدية من ربنا

واستطردت النائبة فريدة الشوباشي: «تكريمي اليوم ضمن لفيف من السيدات المصريات في احتفالية المرأة المثالية والأم المصرية هو هدية من ربنا، وتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي جعلني أكثر سعادة، لأنه لخص رحلة عطائي وحبي وانتمائي وخوفي على هذا الوطن».

فريدة الشوباشي: مصر كانت تنتظر السيسي

وأشارت النائبة فريدة الشوباشي إلى أن المرأة المصرية حظت باحترام واهتمام في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على جميع المستويات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية.

وقالت: «الرئيس رد للمرأة المصرية اعتبارها، وها هو اليوم يوجه بحزمة جديدة من الإجراءات والتشريعات الداعمة للمرأة المصرية»، مبينة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قال منذ توليه المسئولية، إن الإرادة المصرية لا تعلو فوق أي إرادة أخرى، وهو ما تحقق في عهده».

وشددت النائبة فريدة الشوباشي على أن مصر كانت تنتظر هذا الرجل الذي لا يدخر جهدا في سبيل إعلاء هذا الوطن.